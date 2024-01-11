Іран захопив танкер з іракською нафтою, що йшов до Туреччини

Танкер St Nikolas (попередня назва Suez Rajan, фото - MarineTraffic.com)

Іран захопив в Оманській затоці танкер St Nikolas під прапором Маршаллових Островів, який ішов до Туреччини з вантажем іракської нафти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на медіа Ірану.

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За даними британської компанії з морської безпеки Ambrey, танкера St Nikolas було взято на абордаж озброєними людьми, коли він проходив недалеко від оманського міста Сухар. Після захоплення він попрямував із відключеною системою стеження у напрямку іранського порту Бандар-е-Джаск.

Іранські державні медіа опублікували заяву Збройних сил про те, що "ВМС іранської армії оголосили про захоплення американського нафтового танкера в Оманській затоці на підставі судової ухвали".

Reuters зазначає, що незрозумілі підстави, за якими танкер названий "американським".

У 2023 році St Nikolas, який тоді ходив під назвою Suez Rajan, був конфіскований США за порушення санкцій. Як заявили в США, за допомогою судна іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) намагався переправити контрабандну іранську нафту до Китаю. Після конфіскації судна Іран попередив США, що "це не залишиться без відповіді".

У компанії-операторі Empire Navigation (Греція) повідомили Reuters, що танкер завантажив 145 000 тонн нафти в іракському порту Басра і мав пройти через Суецький канал до Аліаги в Туреччині (він був зафрахтований турецьким нафтопереробним заводом Tupras). У компанії підтвердили, що втратили зв'язок із судном. На борту танкера перебуває екіпаж із 19 осіб, зокрема 18 громадян Філіппін та один громадянин Греції.

15 листопада 2022 року біля узбережжя Омана було скоєно напад на нафтовий танкер Pacific Zircon. Адміністрація США офіційно звинуватила у цьому нападі Іран.

У квітні 2023 року підрозділи КВІР захопили в Оманській затоці нафтовий танкер Advantage Sweet.

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