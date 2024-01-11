Иран захватил танкер с иракской нефтью, который шел в Турцию

Танкер St Nikolas (предыдущее название Suez Rajan, фото - MarineTraffic.com)

Иран захватил в Оманском заливе танкер St Nikolas под флагом Маршалловых Островов, который шел в Турцию с грузом иракской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиа Ирана.

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По данным британской компании по морской безопасности Ambrey, танкер St Nikolas был взят на абордаж вооруженными людьми, когда он проходил недалеко от оманского города Сухар. После захвата он направился с отключенной системой слежения в направлении иранского порта Бандар-э-Джаск.

Иранские государственные медиа опубликовали заявление Вооруженных сил о том, что "ВМС иранской армии объявили о захвате американского нефтяного танкера в Оманском заливе на основании судебного постановления".

Reuters отмечает, что непонятны основания, по которым танкер назван "американским".

В 2023 году St Nikolas, который тогда ходил под названием Suez Rajan, был конфискован США за нарушение санкций. Как заявили в США, с помощью судна иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пытался переправить контрабандную иранскую нефть в Китай. После конфискации судна Иран предупредил США, что "это не останется без ответа".

В компании-операторе Empire Navigation (Греция) сообщили Reuters, что танкер загрузил 145 000 тонн нефти в иракском порту Басра и должен был пройти через Суэцкий канал в Алиагу в Турции (он был зафрахтован турецким нефтеперерабатывающим заводом Tupras). В компании подтвердили, что потеряли связь с судном. На борту танкера находится экипаж из 19 человек, в том числе 18 граждан Филиппин и один гражданин Греции.

15 ноября 2022 года у побережья Омана было совершено нападение на нефтяной танкер Pacific Zircon. Администрация США официально обвинила в этом нападении Иран.

В апреле 2023 года подразделения КСИР захватили в Оманском заливе нефтяной танкер Advantage Sweet.

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