Иран отправил военный корабль в Красное море "координировать операции" против Израиля

Фрегат Alborz (Фото - Wikipedia)

Иран направил в Красное море военный фрегат Alborz для "координации операций". Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

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Иран отправил военный корабль в Красное море, где военно-морские силы США и их союзников обеспечивают безопасность коммерческих судов от нападений йеменских хуситов, которые действуют при поддержке Ирана и, как предполагается, применяя поставленное им оружие.

Как утверждает агентство, военный корабль Alborz прошел через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море, чтобы "координировать военно-морские операции в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах".

Как отмечает Politico, этот шаг фактически делает Иран участником кризиса, который продолжает развиваться в Красном море.

9 декабря вооруженная группировка хуситов в Йемене, действующая при поддержке Ирана, заявила, что будет блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, которые идут в Израиль. За этим заявлением последовала серия атак по гражданским кораблям ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.

19 декабря Пентагон объявил о формировании в Красном море международной оперативной группы, перед которой поставлена задача сбивать ракеты и дроны хуситов, а также оказывать помощь подвергшимся нападениям гражданским судам.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.

19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.

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