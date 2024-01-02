Іран відправив військовий корабель у Червоне море "координувати операції" проти Ізраїлю

Фрегат Alborz (Фото - Wikipedia)

Іран скерував до Червоного моря військовий фрегат Alborz для "координації операцій". Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

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Іран відправив військовий корабель до Червоного моря, де військово-морські сили США та їх союзників забезпечують безпеку комерційних судів від нападів єменських хуситів, які діють за підтримки Ірану і, як припускається, застосовуючи поставлену їм зброю.

Як стверджує агентство, військовий корабель Alborz пройшов через Баб-ель-Мандебську протоку в Червоне море, щоб "координувати військово-морські операції в Індійському, Тихому та Атлантичному океанах".

Як зазначає Politico, цей крок фактично робить Іран учасником кризи, яка і далі розвивається у Червоному морі.

9 грудня озброєне угруповання хуситів в Ємені, яке діє за підтримки Ірану, заявило, що блокуватиме проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів з будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. За цією заявою була серія атак по цивільних кораблях ракетами й дронами, були також спроби брати їх на абордаж.

19 грудня Пентагон оголосив про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлено завдання збивати ракети та дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним судам, що зазнали нападів.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

26 листопада хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.

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