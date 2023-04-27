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Иран захватил танкер в Оманском заливе – заявление Пятого Флота США

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 16:19
Иран захватил танкер в Оманском заливе – заявление Пятого Флота США - Фото
Танкер Advantage Sweet (Фото - Cavit Ege Tulca / MarineTraffic.com)

Пятый флот США, который базируется на Ближнем Востоке, выпустил заявление, что морские подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции захватили в Оманском заливе нефтяной танкер Advantage Sweet, который ходит под флагом Маршалловых островов.

Военные США сообщили, что примерно в 01:15 по местному времени танкер Advantage Sweet был захвачен подразделениями КСИР в международных водах Оманского залива. Во время захвата танкер успел подать сигнал бедствия. 

В заявлении подчеркивается, что действия Ирана систематически подрывают региональную стабильность и безопасность и что правительство Ирана обязано немедленно освободить захваченное судно. 

По данным MarineTraffic.com, танкер в момент захвата направлялся из Кувейта в Хьюстон, штат Техас.

В заявлении флотского командования говорится, что военные США "продолжают мониторинг ситуации", и что за последние два года Иран захватил пять коммерческих судов.

Заявление Пятого Флота США

  • 29 июля 2021 года в Аравийском море был атакован танкер Mercer Street, погибли два человека.
  • 15 ноября 2022 года у побережья Омана было совершено нападение на нефтяной танкер Pacific Zircon. Администрация США официально обвинила в этом нападении Иран.
  • 17 февраля 2023 года танкер Campo Square был атакован в Аравийском море, в атаке участвовали иранские суда и беспилотники-камикадзе.
Сергій Бережний
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Иран пиратство Ближний Восток КСИР танкер Оманский залив Advantage Sweet Пятый флот США
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