Ісландія зупинила роботу свого посольства в Росії
З 1 серпня 2023 року посольство Ісландії в Росії припинило роботу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ісландії.
Як зазначається, роботу ісландського посольства в Москві призупинено, оскільки зараз торгові, культурні та політичні відносини Ісландії з Росією перебувають на рекордно низькому рівні.
Крім Росії, посольство Ісландії у Москві представляло Ісландію у відносинах з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Представництво відтепер здійснюватиметься Міністерством закордонних справ Ісландії у Рейк'явіку.
У МЗС наголошують, що рішення про зупинення діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин.
"Щойно дозволять умови, Ісландія приділить пріоритетну увагу поновленню роботи посольства Ісландії в Москві", – йдеться у заяві МЗС Ісландії.
- У січні 2023-го глава МЗС Литви заявив, що в країнах ЄС не потрібні посли Росії – від них немає особливої користі.
- 20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії.
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