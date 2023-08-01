Исландия остановила работу своего посольства в России
С 1 августа 2023 года посольство Исландии в России прекратило работу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Исландии.
Как отмечается, работа исландского посольства в Москве приостановлена, поскольку в настоящий момент торговые, культурные и политические отношения Исландии с Россией находятся на рекордно низком уровне.
Помимо России, посольство Исландии в Москве представляло Исландию в отношениях с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Представительство отныне будет осуществляться Министерством иностранных дел Исландии в Рейкьявике.
В МИД подчеркивают, что решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений.
"Как только позволят условия, Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению работы посольства Исландии в Москве", – говорится в заявлении МИД Исландии.
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