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Исландия остановила работу своего посольства в России

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 20:41
Исландия остановила работу своего посольства в России - Фото
Фото: МИД Исландии

С 1 августа 2023 года посольство Исландии в России прекратило работу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Исландии.

Как отмечается, работа исландского посольства в Москве приостановлена, поскольку в настоящий момент торговые, культурные и политические отношения Исландии с Россией находятся на рекордно низком уровне.

Помимо России, посольство Исландии в Москве представляло Исландию в отношениях с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Представительство отныне будет осуществляться Министерством иностранных дел Исландии в Рейкьявике.

В МИД подчеркивают, что решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений.

"Как только позволят условия, Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению работы посольства Исландии в Москве", – говорится в заявлении МИД Исландии.

Читайте также: Исландия приостанавливает работу посольства в Москве. Кулеба: Варварство ведет к изоляции

Наталья Медведева
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посольствоИсландиядипломатия
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