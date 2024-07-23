Іспанський пенсіонер, який надіслав вибухівку в посольство України, отримав 18 років тюрми
Верховний суд Іспанії у вівторок, 23 липня, виніс вирок 74-річному державному службовцю у відставці, який у 2022 році надсилав листи з вибухівкою до посольства України в Мадриді та інших відомств країни. Про це повідомило агентство Reuters.
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У суді було доведено, що Помпейо Гонсалес Паскуаль відправив шість посилок із саморобною вибухівкою на адресу прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, міністерки оборони країни Маргарити Роблес, посольств України та США, військово-повітряної бази й збройової компанії.
Чоловіку призначили 18 років позбавлення волі (10 років тюрми за тероризм і ще вісім – за виготовлення вибухових пристроїв). Також він має виплатити 1500 євро компенсації співробітнику посольства України в Мадриді Миколі Величку, який постраждав у результаті детонації вибухівки.
У вироку суду йдеться, що чоловік діяв "з метою посіяти тривогу в іспанському суспільстві, щоб громадськість здійснила тиск на уряди Іспанії та США, інші установи в Іспанії, щоб вони припинили підтримувати Україну у війні проти Росії".
- Листи з вибуховими пристроями, отримані в Іспанії наприкінці листопада – на початку грудня 2022 року, були адресовані: послу України в Мадриді Сергію Погорельцеву; прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу; міністерці оборони Іспанії Маргариті Роблес; послу США в Іспанії Юліссе Рейнос; директору збройової компанії Instalaza; працівнику авіабази Торрехон.
- Бомба, надіслана до українського посольства, вибухнула в руках працівника дипломатичного представництва та завдала йому легких травм.
- 25 січня 2023 року в Іспанії затримали підозрюваного у розсиланні конвертів з бомбами.
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