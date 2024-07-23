Испанский пенсионер, направивший взрывчатку в посольство Украины, получил 18 лет тюрьмы

Полиция Испании (Иллюстративное фото: EPA)

Верховный суд Испании во вторник, 23 июля, вынес приговор 74-летнему государственному служащему в отставке, который в 2022 году посылал письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие ведомства страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В суде было доказано, что Помпейо Гонсалес Паскуаль отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны страны Маргариты Роблес, посольств Украины и США, военно-воздушной базы и оружейной компании.

Мужчине назначили 18 лет лишения свободы (10 лет тюрьмы за терроризм и еще восемь – за изготовление взрывных устройств). Также он должен выплатить 1500 евро компенсации сотруднику посольства Украины в Мадриде Николаю Величко, пострадавшему в результате детонации взрывчатки.

В приговоре суда говорится, что мужчина действовал "в целях посеять тревогу в испанском обществе, чтобы общественность оказала давление на правительства Испании и США, другие учреждения в Испании, чтобы они прекратили поддерживать Украину в войне против России".

Читайте также: Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard 2