В Испании задержали подозреваемого в рассылке бомб, в том числе в посольство Украины
В Испании задержали подозреваемого в рассылке конвертов с бомбами, которая была совершена в конце ноября – начале декабря 2022 года. Об этом сообщает Lasexta.
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Как отмечается, в рассылке писем со взрывчатыми веществами подозревают 74-летнего пенсионера из Миранды де Эбро в Бургосе, который ранее работал чиновником городского совета Витории.
Подозреваемого задержали. Сообщается, что он жил один и не принадлежит к какой-либо политической группе.
Следствие вышло на подозреваемого благодаря анализу конверта, бомба в котором не взорвалась.
Сначала с конверта получили ДНК и проанализировали почерк, которым был написан адрес. Также изучили взрывчатку – она была примитивной, состояла в основном из пороха для петард и фейерверков.
Потом детективы отследили маршрут пересылки письма, вычислили покупателей конверта в интернет-магазине и проверили их всех.
- Письма с взрывными устройствами, полученные в Испании в конце ноября – начале декабря 2022 года, были адресованы: послу Украины в Мадриде Сергею Погорельцеву; премьер-министру Испании Педро Санчесу; министру обороны Испании Маргарите Роблес; послу США в Испании Юлиссе Рейнос; директору оружейной компании Instalaza; работнику авиабазы Торрехон.
- Бомба, присланная в украинское посольство, взорвалась в руках работника дипломатического представительства и нанесла ему легкие травмы.
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