В Испании задержали подозреваемого в рассылке бомб, в том числе в посольство Украины

В Испании задержали подозреваемого в рассылке конвертов с бомбами, которая была совершена в конце ноября – начале декабря 2022 года. Об этом сообщает Lasexta.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в рассылке писем со взрывчатыми веществами подозревают 74-летнего пенсионера из Миранды де Эбро в Бургосе, который ранее работал чиновником городского совета Витории.

Подозреваемого задержали. Сообщается, что он жил один и не принадлежит к какой-либо политической группе.

Следствие вышло на подозреваемого благодаря анализу конверта, бомба в котором не взорвалась.

Сначала с конверта получили ДНК и проанализировали почерк, которым был написан адрес. Также изучили взрывчатку – она была примитивной, состояла в основном из пороха для петард и фейерверков.

Потом детективы отследили маршрут пересылки письма, вычислили покупателей конверта в интернет-магазине и проверили их всех.

Читайте также: Рассылка бомб в Испании. На Западе подозревают ГРУ и правых террористов из России – NYT

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.