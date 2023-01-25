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В Испании задержали подозреваемого в рассылке бомб, в том числе в посольство Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 13:48
В Испании задержали подозреваемого в рассылке бомб, в том числе в посольство Украины - Фото
Задержание подозреваемого (Скриншот видео)

В Испании задержали подозреваемого в рассылке конвертов с бомбами, которая была совершена в конце ноября – начале декабря 2022 года. Об этом сообщает Lasexta.

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Как отмечается, в рассылке писем со взрывчатыми веществами подозревают 74-летнего пенсионера из Миранды де Эбро в Бургосе, который ранее работал чиновником городского совета Витории.

Подозреваемого задержали. Сообщается, что он жил один и не принадлежит к какой-либо политической группе.

Следствие вышло на подозреваемого благодаря анализу конверта, бомба в котором не взорвалась.

Сначала с конверта получили ДНК и проанализировали почерк, которым был написан адрес. Также изучили взрывчатку – она была примитивной, состояла в основном из пороха для петард и фейерверков.

Потом детективы отследили маршрут пересылки письма, вычислили покупателей конверта в интернет-магазине и проверили их всех.

Читайте также: Рассылка бомб в Испании. На Западе подозревают ГРУ и правых террористов из России – NYT

Наталія Медведєва
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испания письма бомбы
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