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Рассылка бомб в Испании. На Западе подозревают ГРУ и правых террористов из России – NYT

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 09:07
Рассылка бомб в Испании. На Западе подозревают ГРУ и правых террористов из России – NYT - Фото
Сотрудники Нацполиции у входа в посольство Украины в Мадриде, Испания, 30 ноября 2022 года. Фото: Chema Moya/EPA

Американские и европейские чиновники полагают, что за осенней рассылкой почтовых бомб в Испании могут стоять российское ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ) и крайне правая террористическая организация из России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Испанские и иностранные следователи выясняют, кто в конце прошлого года отправил шесть бомб в Испании, в частности в резиденцию премьера, посольства Украины и США.

В последние недели следователи сосредоточились на Русском имперском движении – крайне правой организации, которая имеет соратников в Европе, центры военной подготовки в Санкт-Петербурге и включена Госдепом США в список глобальных террористических организаций.

По предположению следователей, боевиков могли курировать сотрудники российской военной разведки. Западные чиновники говорят, что целью было застать врасплох европейские правительства.

Очевидно, что целью атаки было запугивание, пишет NYT. Организаторы хотели дать понять: РФ может наносить террористические удары по всей Европе, в том числе в столицах стран НАТО, которые помогают Украине отбиваться от российской агрессии.

По словам чиновников, пока нет признаков, что Москва готова к широкомасштабным атакам или диверсиям в Европе. Однако планы Кремля могут измениться, если РФ продолжит терпеть крупные неудачи в Украине.

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Марко Сировой
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