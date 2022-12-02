Кулеба: "Операцию" по рассылке конвертов с глазами животных придумали опасно больные люди

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал рассылку окровавленных конвертов с глазами животных внутри, которые начали массово получать украинские дипломатические учреждения в разных странах. В эфире телемарафона он заявил, что для него является безоговорочным то, что за этим стоит Россия, а авторов "операции" назвал "опасно больными".

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"Украинская дипломатия устроила России хоррор, а нам в ответ устроили триллер. Такова соизмеримость усилий. Но мы устроили России и ее друзьям хоррор, именно фильм ужасов – они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что по данным инцидентам продолжается следствие, потому не стал однозначно утверждать, что это были действия конкретно российских спецслужб, однако не сомневается, что этот "триллер" связан именно с РФ.

"Дождемся окончательных выводов следствия, но мы обязательно раскрутим эту цепочку до последнего элемента совместно с нашими партнерами в тех странах, где эти инциденты произошли", – сказал Кулеба.

По его словам, в Украине тоже будут расследовать все эти случаи, а также органы других стран будут координироваться между собой для установления истины.

"Те люди, которые придумали эту "операцию", они просто больные на голову. Вырезать глаза у животных с кусками плоти, класть в конверты, рассылать их по посольствам и консульствам… Здоровый человек на такое не способен, это больные люди. Но это опасно больные люди", – добавил глава МИД.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса, и посылка не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие. Аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос, в Минобороны Испании и посольство США в Испании. Также еще 24 ноября посылку с бомбой получил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Сегодня украинские дипучреждения в разных странах начали получать окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. Пакет пришел и в посольство Украины в Мадриде, куда до этого отправляли взрывчатку.

Оксана Житнюк

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