Конверты с глазами животных. Очередной пакет пришел в посольство Украины в Мадриде – фото

Посольство Украины в Мадриде, куда несколько дней назад пришла посылка со взрывчаткой, сегодня получило окровавленный конверт. Подобные сегодня уже поступали во множество украинских дипломатических учреждений в разных странах – в конвертах были глаза животных. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Испанские СМИ сегодня сообщили, что полиция снова оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде.

Спикер МИД объяснил, что причина – посольство тоже получило окровавленный пакет вроде ранее отправленных в другие украинские дипучреждения.

Испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности, на месте работают специалисты, проводятся следственные действия, сообщил Николенко.

Подобные конверты сегодня пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Все письма и конверты были присланы с территории одной из стран Европы, утверждают в МИД. Украинские представительства переведены в режим усиленных мер безопасности.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса, и посылка не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Вечером того же дня подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие.

Утром 1 декабря аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании.

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Оксана Житнюк , Марко Сировой

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