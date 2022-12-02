UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конверты с глазами животных. Очередной пакет пришел в посольство Украины в Мадриде – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 16:29
Конверты с глазами животных. Очередной пакет пришел в посольство Украины в Мадриде – фото - Фото
Фото - Facebook Николенко

Посольство Украины в Мадриде, куда несколько дней назад пришла посылка со взрывчаткой, сегодня получило окровавленный конверт. Подобные сегодня уже поступали во множество украинских дипломатических учреждений в разных странах – в конвертах были глаза животных. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Испанские СМИ сегодня сообщили, что полиция снова оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде.

Спикер МИД объяснил, что причина – посольство тоже получило окровавленный пакет вроде ранее отправленных в другие украинские дипучреждения.

Испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности, на месте работают специалисты, проводятся следственные действия, сообщил Николенко.

Конверты с глазами животных. Очередной пакет пришел в посольство Украины в Мадриде – фото

Подобные конверты сегодня пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Все письма и конверты были присланы с территории одной из стран Европы, утверждают в МИД. Украинские представительства переведены в режим усиленных мер безопасности. 

  • 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса, и посылка не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.
  • Вечером того же дня подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие.
  • Утром 1 декабря аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании.

Читайте также: Бомбу прислали и в посольство США. Минобороны Испании: Поддерживать Украину не перестанем 

Оксана Житнюк, Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
посольство МИД испания посылка конверт олег николенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 