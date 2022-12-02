МИД: Посольства Украины продолжают получать угрозы — прислали конверты с глазами животных

Посольства и консульства Украины за границей продолжают получать угрозы — на этот раз туда прислали конверты с глазами животных. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По его словам, в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно пришли окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных.

Сами пакеты были пропитаны жидкостью "характерного цвета и имели соответствующий запах".

Также Николенко заявил, что вход в жилье посла в Ватикане подвергся вандализму, в посольство в Казахстане пришло сообщение о минировании, которое не подтвердилось, а посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

Спикер МИД отметил, что все письма и конверты были присланы с территории одной из стран Европы.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы все украинские представительства переведены в режим усиленным мер безопасности.

"Украинские дипломаты и дальше будут успешно работать над укреплением обороноспособности и обеспечением необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы. Украина взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности", — написал Николенко.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса и он не был похож на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Вечером того же дня подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие.

Утром 1 декабря аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании.

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Дмитро Гриниченко

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