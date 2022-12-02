UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД: Посольства Украины продолжают получать угрозы — прислали конверты с глазами животных

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 12:53
МИД: Посольства Украины продолжают получать угрозы — прислали конверты с глазами животных - Фото
Олег Николенко (Фото: Oleg Nikolenko/Facebook)

Посольства и консульства Украины за границей продолжают получать угрозы — на этот раз туда прислали конверты с глазами животных. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно пришли окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. 

Сами пакеты были пропитаны жидкостью "характерного цвета и имели соответствующий запах". 

Также Николенко заявил, что вход в жилье посла в Ватикане подвергся вандализму, в посольство в Казахстане пришло сообщение о минировании, которое не  подтвердилось, а посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об  Украине. 

Спикер МИД отметил, что все письма и конверты были присланы с территории одной из стран Европы. 

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы все украинские представительства переведены в режим усиленным мер безопасности. 

"Украинские дипломаты и дальше будут успешно работать над укреплением обороноспособности и обеспечением необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы. Украина взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности", — написал Николенко.

  • 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса и он не был похож на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.
  • Вечером того же дня подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие.
  • Утром 1 декабря аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании.

Читайте также: Бомбу прислали и в посольство США. Минобороны Испании: Поддерживать Украину не перестанем 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война МИД олег николенко посольства
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 