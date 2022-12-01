Бомбу прислали и в посольство США. Минобороны Испании: Поддерживать Украину не перестанем

В Испании очередную посылку со взрывчаткой получило посольство США, сообщает медиакомпания Cope. Министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместном брифинге в Киеве с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявила, что это не повлияет на поддержку Испанией Украины.

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Глава испанского оборонного ведомства заявила, что на данный момент известно о пяти соответствующих посылках (вместе с конвертом, отправленным в посольство Штатов, их уже шесть. – Прим. ред.), и полиция расследует эти инциденты.

"Но я хочу сказать, что ни одно из подобных действий не изменит четкого решения Испании продолжать поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и суверенитета, потому что у нас есть четкое понимание, что Украина сейчас борется за справедливость", – сказала Роблес.

По данным испанских СМИ, в посольстве США обнаружен шестой пакет со взрывчаткой. Источники журналистов в правительстве сообщают, что территория уже оцеплена, и шестой артефакт имеет характеристики, аналогичные предыдущим.

Самым интересным для следствия фактом является то, что все посылки могли быть отправлены из Испании. Во всех них было небольшое количество взрывчатки, что могло привести не к взрыву, а к возгоранию, как пояснил журналистам представитель правоохранительных органов.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса и он не был похож на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Вечером того же дня подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие.

Утром 1 декабря аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании.

Также стало известно, что еще 24 ноября посылку с бомбой получил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Оксана Житнюк

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