Премьер-министру Испании Санчесу тоже прислали посылку с бомбой: подробности о взрывчатке

Премьер-министр Испании Педро Санчес получил посылку с бомбой. Об этом стало известно после сообщения о четырех пакетах с взрывчатым веществом, которые пришли в посольство Украины, компанию по производству оружия, на авиабазу в Мадриде и в Министерство обороны страны, передает El Mundo.

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Как отмечается, посылка с бомбой пришла в правительственное здание Монклоа в Мадриде еще 24 ноября, но сообщили о ней только сейчас.

Сообщается, что во всех пяти случаях характеристики коричневых посылок с взрывчаткой и их содержимое схожи – адреса на них написаны шариковой ручкой и прописными буквами.

По информации государственного секретаря по безопасности Испании Рафаэля Переса, взрывчатое вещество в посылках – это самодельный материал, состоящий из "воспламеняющихся веществ", подобных тем, которые используются в пиротехнике.

"Есть признаки того, что конверты приходят с территории Испании, но я говорю об этом со всей осторожностью", – добавил Перес.

По его словам, конверт, полученный на авиабазе в Торрехоне, не взорвался, это облегчит точное определение вещества и поиск того, кто несет ответственность за отправку.

Госсекретарь по безопасности Испании сказал, что произошедшие события не имеют достаточной важности для созыва комиссии по определению уровня террористической опасности.

Конверт, отправленный в Монклоа, был перехвачен 24 ноября службой безопасности аппарата президента во время проверки и фильтрации корреспонденции. Это был конверт, адресованный главе правительства Санчесу, отправленный обычной почтой, как указано сегодня в заявлении Министерства внутренних дел Испании.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, открывавший посылку.

Посылка была отправлена на имя самого посла. На ней не было обратного адреса и она не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Вечером того же дня подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, производящую оружие.

Утром 1 декабря аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании.

Наталія Медведєва

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