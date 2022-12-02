18 угроз в 12 странах. Кулеба провел срочное совещание с послами из-за конвертов с глазами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в связи с кампанией террора против Украины и дипломатов провел срочное совещание с послами. Он сообщил, что на данный момент известно о 18 случаях угроз дипломатам на территории 12 стран.

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По состоянию на сегодняшний день, сообщил глава МИД, есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с "извращенными угрозами" в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, а также сообщения о минировании в Казахстане и подозрительное письмо в США.

"Террористы пытаются не просто запугать украинских дипломатов. Они хотят ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляции России", – написал Кулеба.

Глава МИД сообщил, что в дипучреждениях уже усилили безопасность, а также ведется работа с правоохранительными органами разных стран и СБУ, чтобы найти и наказать "негодяев".

"Мой ответ тем, кто за этим стоит, прост: зря стараетесь. Украинских дипломатов не запугать и не сломать <…> Террористам ничего не удастся. Мы продолжим защищать свой дипломатический фронт, тянуть оружие и энергооборудование, усиливать изоляцию России и работать над трибуналом для руководства государства-террориста", – заявил глава украинской дипломатии.

Помимо безопасности украинских посольств и консульств, на совещании также обсуждалась поставка энергетического оборудования в Украину и воплощение формулы мира президента Владимира Зеленского.

Глава МИД сообщил, что "скоро" в Украину поступит больше трансформаторов, генераторов и запчастей, чтобы помочь энергетикам обеспечить свет, воду и тепло в домах украинцев.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса, и посылка не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие. Аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос, в Минобороны Испании и посольство США в Испании. Также еще 24 ноября посылку с бомбой получил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Сегодня украинские дипучреждения в разных странах начали получать окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. Пакет пришел и в посольство Украины в Мадриде, куда до этого отправляли взрывчатку.

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Оксана Житнюк

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