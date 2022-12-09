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Немцам шлют фейковые письма якобы от имени Украины: зовут воевать с Россией – фото

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09.12.2022, 10:28
Немцам шлют фейковые письма якобы от имени Украины: зовут воевать с Россией – фото - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Граждане Германии получают фейковые письма от имени консульства Украины с призывом вступить в Интернациональный легион. Об этом сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Письма рассылают якобы от имени генконсульства в Дюссельдорфе. В них – предложение за деньги присоединиться к Интернациональному легиону, который воюет против РФ.

"Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульство не рассылало", – написал Николенко.

Немцам шлют фейковые письма якобы от имени Украины: зовут воевать с Россией – фото

Украинская сторона обратилась в немецкую полицию для расследования, отметил Николенко.

МИД рассматривает рассылку таких писем как часть вражеской кампании по дезинформации, цель которой – дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан.

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Марко Сировой
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Германия фейк дипломаты консульство письма олег николенко Интернациональный легион ипсо
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