Немцам шлют фейковые письма якобы от имени Украины: зовут воевать с Россией – фото

Граждане Германии получают фейковые письма от имени консульства Украины с призывом вступить в Интернациональный легион. Об этом сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Письма рассылают якобы от имени генконсульства в Дюссельдорфе. В них – предложение за деньги присоединиться к Интернациональному легиону, который воюет против РФ.

"Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульство не рассылало", – написал Николенко.

Украинская сторона обратилась в немецкую полицию для расследования, отметил Николенко.

МИД рассматривает рассылку таких писем как часть вражеской кампании по дезинформации, цель которой – дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан.

Украинским дипломатам за рубежом в последнее время приходят письма с угрозами, в которые вкладывают глаза животных. Подозрительные пакеты шлют из ФРГ. А в посольстве в Мадриде в письме взорвалась бомба – пострадал комендант.

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Марко Сировой

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