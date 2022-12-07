Кулеба сообщил о новых угрозах посольствам Украины. Подозрительные пакеты отправили из ФРГ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о новых угрозах посольствам Украины в Европе, подозрительные пакеты были отправлены из Германии. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты пришли в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также в консульство в Гданьске.

В общей сложности зафиксировано 31 случай угроз украинским дипломатам в 15 государствах. На всех конвертах значится один адрес: автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфинген. Отправка происходила из почтовых отделений, которые не оборудованы видеонаблюдением.

Злоумышленники также не оставляли на пакетах следов ДНК, что указывает на их профессионализм.

"Проходящая ныне кампания террора против украинских дипломатов беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток времени", — заявил Кулеба.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса, и посылка не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие. Аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос, в Минобороны Испании и посольство США в Испании. Также еще 24 ноября посылку с бомбой получил премьер-министр Испании Педро Санчес.

2 декабря украинские дипучреждения в разных странах начали получать окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. Пакет пришел и в посольство Украины в Мадриде, куда до этого отправляли взрывчатку.

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Дмитро Гриниченко

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