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Еще два посольства получили угрозы. Кулеба – отправителям: Не тратьте деньги на марки

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 14:56
Еще два посольства получили угрозы. Кулеба – отправителям: Не тратьте деньги на марки - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот)

Еще два украинских посольства получили очередные посылки с угрозами. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 6 декабря, призвав отправителей не тратить время и деньги на попытки запугивания.

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Он подчеркнул, что на прошлой неделе против украинских посольств и консульств была развернута кампания террора и запугивания – это началось с пакета со взрывчаткой в Мадриде, а далее приходили окровавленные письма с глазами животных в украинские дипучреждения в других столицах.

"Могу лишь повторить всем врагам украинской дипломатии и Украины: вам не удастся напугать или остановить нас. Мы единая команда украинских дипломатов и мы продолжаем работать на защиту Украину и приближение нашей победы", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что есть новые случаи отправки "опасных пакетов" в украинские посольства – к списку прибавились посольства в Румынии и Дании.

"Всех, кто продолжает отправлять эти пакеты и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь", – заявил глава МИД.

  • 30 ноября посылка со взрывчаткой пришла в посольство Украины в Мадриде. Она взорвалась, пострадал сотрудник. Подобные посылки пришли также в Минобороны Испании, оружейную компанию, посольство США в Испании, на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Еще 24 ноября посылку с бомбой получил премьер-министр Испании Педро Санчес.
  • 2 ноября украинские дипучреждения в разных странах начали получать окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. Пакет пришел и в посольство Украины в Мадриде, куда до этого отправляли взрывчатку.
  • По состоянию на вечер 2 ноября было известно о 18 случаях угроз дипломатам на территории 12 стран. Кулеба провел срочное совещание с послами. 

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Оксана Житнюк
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посольство МИД посылка угрозы дмитрий кулеба
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