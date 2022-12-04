Письма с бомбами в Испании. Появились первые выводы полиции

Испанская полиция считает, что письма с самодельными бомбами, которые получили украинское посольство в Мадриде и несколько других адресатов, были отправлены из провинции Вальядолид. Об этом пишет El Pais со ссылкой на предварительный полицейский отчет.

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Подозреваемые в рассылке бомб пока не известны.

Также полиция пока не выдвигает конкретных гипотез по поводу целей террористов – ни в одной из шести посылок не было никаких записок или текстов с угрозами.

Письма с взрывными устройствами были адресованы:

послу Украины в Мадриде Сергею Погорельцеву;

премьер-министру Испании Педро Санчесу;

министру обороны Испании Маргарите Роблес;

послу США в Испании Юлиссе Рейнос;

директору оружейной компании Instalaza;

работнику авиабазы Торрехон.

Бомба, направленная в украинское посольство, взорвалась в руках работника дипломатического представительства и нанесла ему легкие травмы.

Следующие четыре были ликвидированы взрывотехниками, зато последнюю удалось исследовать, нейтрализовав без взрыва.

Полиция выяснила, что это было самодельное устройство, которое приводится в действие небольшим зарядом пороха с помощью лески. Бомба была начинена металлическими шариками. Собеседники El Pais в полиции описали эти бомбы как "петарды", но подчеркнули: они способны были нанести вред тому, кто откроет конверт, как и случилось в посольстве Украины.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил другим членам Евросоюза, что письма могут быть связаны с вторжением России в Украину.

На этой неделе украинские дипломаты в 12 странах мира получили послания с угрозами. В Испании это был конверт с взрывным устройством, в других странах Европы – пакеты с глазами животных, в Ватикане дом посла обмазали экскрементами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для него бесспорно то, что за этим стоит Россия, а авторов "сделки" назвал "опасно больными".

Андрій Водяний

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