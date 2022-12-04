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Письма с бомбами в Испании. Появились первые выводы полиции

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 09:25
Письма с бомбами в Испании. Появились первые выводы полиции - Фото
Фото: EPA

Испанская полиция считает, что письма с самодельными бомбами, которые получили украинское посольство в Мадриде и несколько других адресатов, были отправлены из провинции Вальядолид. Об этом пишет El Pais со ссылкой на предварительный полицейский отчет.

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Подозреваемые в рассылке бомб пока не известны.

Также полиция пока не выдвигает конкретных гипотез по поводу целей террористов – ни в одной из шести посылок не было никаких записок или текстов с угрозами.

Письма с взрывными устройствами были адресованы:

послу Украины в Мадриде Сергею Погорельцеву;
премьер-министру Испании Педро Санчесу;
министру обороны Испании Маргарите Роблес;
послу США в Испании Юлиссе Рейнос;
директору оружейной компании Instalaza;
работнику авиабазы Торрехон.

Бомба, направленная в украинское посольство, взорвалась в руках работника дипломатического представительства и нанесла ему легкие травмы.

Следующие четыре были ликвидированы взрывотехниками, зато последнюю удалось исследовать, нейтрализовав без взрыва.

Полиция выяснила, что это было самодельное устройство, которое приводится в действие небольшим зарядом пороха с помощью лески. Бомба была начинена металлическими шариками. Собеседники El Pais в полиции описали эти бомбы как "петарды", но подчеркнули: они способны были нанести вред тому, кто откроет конверт, как и случилось в посольстве Украины.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил другим членам Евросоюза, что письма могут быть связаны с вторжением России в Украину.

Андрій Водяний
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испания
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