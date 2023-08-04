З Латвії можуть "попросити" до 6000 росіян

Близько 6000 громадян Росії, які проживають у Латвії, у вересні можуть отримати лист від Управління у справах громадянства та міграції з проханням залишити країну. Про це повідомляє LSM.lv.

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Голова комісії Сейму Латвії з громадянства та міграції Інгмар Лідака повідомив виданню, що йдеться про росіян, які навіть не спробували набути статусу постійного жителя Євросоюзу. За оцінками таких налічується близько шести тисяч. У вересні таким буде направлено листа з проханням залишити країну.

"Це люди, які не виявили жодного бажання, – ні складати іспит, ні отримати тимчасовий дозвіл на проживання. Тобто ті, які мовчать", – сказав Лідака.

У МВС Латвії пояснили, що після отримання такого розпорядження ті, хто його отримає, повинні залишити Латвію протягом трьох місяців. Якщо вони цього не зроблять, вони можуть бути оштрафовані. Кримінальну відповідальність за невиконання розпорядження не передбачено.

Лідака вважає, що невиконання припису може призвести до адміністративної депортації, проте необхідну для цього процедуру поки що не опрацьовано.

З 24 лютого 2023 року голи Латвія слідом за Естонією знизили рівень дипломатичних відносин з Москвою.

22 червня президент Латвії Егілс Левітс виступив із прощальною промовою перед Сеймом, в якій заявив, що "залізна завіса" на кордоні з Росією має стати "повністю непроникною".

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