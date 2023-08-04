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Из Латвии могут "попросить" до 6000 россиян

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 21:36
Из Латвии могут
Флаг Латвии (фото – EPA)

Около 6000 проживающих в Латвии граждан России в сентябре могут получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции с просьбой покинуть страну. Об этом сообщает LSM.lv

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Глава комиссии Сейма Латвии по гражданству и миграции Ингмар Лидака сообщил изданию, что речь идёт о россиянах, которые даже не попытались получить статус постоянного жителя Евросоюза. По оценкам, таких насчитывается около шести тысяч. В сентябре таким будет направлено письмо с просьбой покинуть страну.

"Это люди, которые не проявили никакого желания, – ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат", – сказал Лидака.

В МВД Латвии пояснили, что после получения такого предписания те, кто его получат, должны будут покинуть Латвию в течение трёх месяцев. Если они этого не сделают, они могут быть оштрафованы. Уголовная ответственность за невыполнение предписания не предусмотрена.

Лидака считает, что невыполнение предписания может привести к административной депортации, однако необходимая для этого процедура пока не проработана. 

Сергей Бережной
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