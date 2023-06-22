"Железный занавес" на границе с Россией должен стать непроницаемым – президент Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с прощальной речью перед Сеймом, в которой заявил, что "железный занавес" на границе с Россией должен стать "полностью непроницаемым". Об этом сообщает Delfi.lv.

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Говоря об агрессии России против Украины, Левитс заявил, что "Россия не понесла ответственность ни за оккупацию стран Балтии, ни за другие международные преступления", однако "на этот раз ей придется понести наказание".

Президент сказал, что "железный занавес", который опускается на границах России, "не должен быть проницаемым ни в военном, ни в хозяйственном смысле, ни в сознании жителей Латвии".

Он подчеркнул, что этот "железный занавес" разделяет "миры несовместимых ценностей", и Латвии придется терпеливо и настойчиво продолжать строить общество, которое будет "невосприимчиво к русскому миру во всех его проявлениях", общество, основанное на общих ценностях — "латышскости, демократии, европейской принадлежности".

Левитс также подчеркнул, что работа по преодолению советского колониализма далеко не закончена.

"В публичном пространстве Латвии все еще есть ряд названий улиц и символов, которые символизируют ее зависимость от "российского пространства". Учитывая агрессивный империализм России, пора это изменить", – заявил он.

Левитсу предстоит покинуть президентский пост после 8 июля, когда состоится инаугурация нового избранного президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

11 мая 2023 года сообщалось, что Канада и Латвия запустили новый проект по обучению младших офицеров ВСУ.

8 июня стало известно, что Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС.

21 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что страна продолжает оказывать существенную военную и гуманитарную помощь Киеву, и сейчас завершает подготовку всех своих вертолетов для отправки в Украину.

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