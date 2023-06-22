"Залізна завіса" на кордоні з Росією має стати непроникною – президент Латвії

Президент Латвії Егілс Левітс виступив із прощальною промовою перед Сеймом, в якій заявив, що "залізна завіса" на кордоні з Росією має стати "повністю непроникною". Про це повідомляє Delfi.lv.

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Говорячи про агресію Росії проти України, Левітс заявив, що "Росія не понесла відповідальності ні за окупацію країн Балтії, ні за інші міжнародні злочини", проте "цього разу їй доведеться отримати покарання".

Президент сказав, що "залізна завіса", яка опускається на кордонах Росії, "не повинна бути проникною ні у військовому, ні в господарському розумінні, ні у свідомості жителів Латвії".

Він підкреслив, що ця "залізна завіса" поділяє "світи несумісних цінностей", і Латвії доведеться терпляче і наполегливо продовжувати будувати суспільство, яке буде "несприйнятливе до "русского мира" у всіх його проявах", суспільство, засноване на спільних цінностях – "латиськості, демократії, європейській приналежності".

Левітс також наголосив, що роботу з подолання радянського колоніалізму далеко не закінчено.

"У публічному просторі Латвії все ще є низка назв вулиць та символів, які символізують її залежність від "російського простору". Враховуючи агресивний імперіалізм Росії, настав час це змінити", – заявив він.

Левітсу доведеться залишити президентську посаду після 8 липня, коли відбудеться інавгурація нового обраного президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

11 травня 2023 року повідомлялося, що Канада та Латвія запустили новий проєкт із навчання молодших офіцерів ЗСУ.

8 червня стало відомо, що Латвія надає Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС.

21 червня прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш сказав, що країна продовжує надавати суттєву військову та гуманітарну допомогу Києву, і зараз завершує підготовку всіх своїх гелікоптерів для відправлення до України.

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