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Солидарность. Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Москвой вслед за Эстонией

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 15:15
Солидарность. Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Москвой вслед за Эстонией - Фото
Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу (фото - ЕРА)

С 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом объявил в Twitter латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

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Он пояснил, на этот шаг предпринят "в связи с продолжающейся жестокой агрессией России против Украины и в знак солидарности с Эстонией".

23 января МИД РФ заявил, что понижает уровень дипотношений с Таллинном до уровня временных поверенных в делах, предписав послу Эстонии уехать из Москвы до 7 февраля. Москва аргументировала это требование якобы сокращением персонала своего посольства в Таллинне, союзничеством с Украиной и другими "недружественными" шагами. Эстония объявила, что передаст ВСУ все свои гаубицы.

МИД Эстонии ответил стране-террористу тем же.

Эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу написал, что "шаги России не помешают нам оказывать постоянную поддержку Украине, которая вот уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность всех нас. Мы не устанем, пока Украина не выиграет войну".

Євген Пилипенко
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