Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией. Там хотят закрыть для РФ Финский залив

Россия обязала посла Эстонии уехать из страны до 7 февраля. Москва также отзывает своего посла в Таллинне. Об этом говорится на сайте МИД РФ. Тем временем правительство Эстонии собирается ввести прибрежную "прилежащую зону" в Финском заливе, которая позволит перекрыть российское судоходство по нему, сообщает err.

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МИД России решил понизить уровень дипломатического представительства в Эстонии до временного поверенного в делах.

Посла Эстонии вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. В тексте ноты говорится о "тотальной русофобии", "культивировании враждебности" в отношении РФ. В качества примера МИД РФ привел требование сократить численный состав посольства РФ в Таллине.

Тем временем Министерство иностранных дел Эстонии выдвинуло предложение о введении "прилежащей зоны" в Финском заливе, что даст возможность проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии.

"Прилежащая зона — это морская зона, прилежащая к территориальному морю, которая может быть установлена внутригосударственным правом и где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения своих правовых актов", — пояснил лектор юридического факультета Тартуского университета и научный сотрудник Норвежского центра морского права Александр Лотт.

По его словам, право государства в "прилежащей зоне" распространяется на таможенные и налоговые вопросы, а также на санитарные и иммиграционные правила.

Недавно правительство Эстонии приняло пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро.

Эстония отдает Украине все свои гаубицы 155 мм. Там хотят создать прецедент, "чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

Вадим Ребрина

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