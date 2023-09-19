Через вбивство лідера сикхів Канада вислала голову резидентури Індії, у Нью-Делі відповіли

Канада та Індія взаємно вислали дипломатів після того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив про причетність індійських спецслужб до вбивства в Канаді сикхського лідера. Про це повідомляє CNN.

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18 вересня Трюдо заявив у парламенті країни, що Канада розслідує "достовірні свідчення", які пов'язують Індію із вбивством канадського громадянина сикхського походження.

"Протягом останніх кількох тижнів канадські служби безпеки активно розслідували твердження, що заслуговують на довіру, про можливий зв'язок між агентами уряду Індії і вбивством канадського громадянина Хардіпа Сінгха Ніджара", — сказав Трюдо. Він також заявив, що уряд зробить усі необхідні кроки, щоб притягнути винних у цьому вбивстві до відповідальності.

Після цього Канада заявила, що висилає із країни індійського дипломата, якого глава МЗС Мелані Жолі назвала "главою індійської резидентури". За її словами, тема попередньо обговорювалася з президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Канада у зв'язку з вбивством Ніджара також "висловила своє занепокоєння" керівникам спецслужб та силових структур Індії.

Індія 19 вересня у відповідь також вислала високопоставленого канадського дипломата і заявила, що "необґрунтовані звинувачення" на її адресу "спрямовані на те, щоб відвернути увагу від халістанських терористів і екстремістів, яким було надано притулок у Канаді і які продовжують загрожувати суверенітету і цілісності Індії".

Хардіпа Сінгха Ніджара, одного з лідерів руху за незалежність батьківщини сикхів "Халістан", застрелили 18 червня біля сикхського культурного центру в Сурреї в провінції Британська Колумбія.

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