Из-за убийства лидера сикхов Канада выслала главу резидентуры Индии, в Нью-Дели ответили

Канада и Индия взаимно выслали высокопоставленных дипломатов после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявил о причастности индийских спецслужб к убийству в Канаде сикхского лидера. Об этом сообщает CNN.

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18 сентября Трюдо заявил в парламенте страны, что Канада расследует "достоверные свидетельства", которые связывают Индию с убийством канадского гражданина сикхского происхождения.

"В течение последних нескольких недель канадские службы безопасности активно расследовали заслуживающие доверия утверждения о возможной связи между агентами правительства Индии и убийством канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара", — сказал Трюдо. Он также заявил, что правительство предпримет все необходимые шаги, чтобы привлечь виновных в этом убийстве к ответственности.

После этого Канада заявила, что высылает из страны индийского дипломата, которого глава МИД Мелани Жоли назвала "главой индийской резидентуры". По ее словам, тема предварительно обсуждалась с президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Канада в связи с убийством Ниджара также "выразила свою озабоченность" руководителям спецслужб и силовых структур Индии.

Индия 19 сентября в качестве ответной меры также выслала высокопоставленного канадского дипломата и заявила, что "необоснованные обвинения" в ее адрес "направлены на то, чтобы отвлечь внимание от халистанских террористов и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде и которые продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии".

Хардипа Сингха Ниджара, одного из лидеров движения за независимость родины сикхов "Халистан", застрелили 18 июня возле сикхского культурного центра в Суррее в провинции Британская Колумбия.

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