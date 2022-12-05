В Швеции застрелен "главный критик" Кадырова Тумсо Абдурахманов – Радио Свобода

Убит "главный критик" диктатора Чечни Рамзана Кадырова – оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, который проживал в Швеции. Информацию об этом "подтвердили его соратники", пишет в Telegram-канале Радио Свобода.

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"Сообщается, что Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря", – говорится в сообщении.

По данным агентства, вечером 2 декабря появилась информация, что Абдурахманов уже более суток не выходит на связь. За день до этого, 1 декабря, в соцсетях начали появляться сообщения о его якобы убийстве.

Последняя запись блогера в его Telegram-канале опубликована 30 ноября.

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Оппозиционное Кадырову движение "Адат", выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни", сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова "оказались правдивыми": "Мы имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами".

"Тумсо был расстрелян ночью группой лиц", – добавили оппозиционеры.

Официальной информации на этот счет нет. Правоохранители Швеции пока не комментируют предполагаемое убийство критика Кадырова.

Євген Пилипенко

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