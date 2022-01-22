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В России силовики Кадырова массово похищают и пытают родственников его критиков

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 17:59
В России силовики Кадырова массово похищают и пытают родственников его критиков - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

20 января в российском Нижнем Новгороде чеченские полицейские похитили мать бывшего сотрудника "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева и оппозиционного блогера Ибрагима Янгулбаева. Об этом Ибрагим Янгулбаев сообщил в своем Instagram.

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Публикация от Ибрагим Янгулбаев (@ibrohim_kelo)

Полицейские, как сообщает The Insider, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева, отца Абубакара и Ибрагима. Самого Сайди они похитить не смогли, поскольку у него статус неприкосновенности, но забрали его жену Зарему Мусаеву. Предлогом для похищения было названо то, что она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве в Грозном, куда ее и доставили насильно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зарема Мусаева якобы напала на полицейского, и теперь "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

В России силовики Кадырова массово похищают и пытают родственников его критиков

Полиция и сотрудники ФСБ Нижнего Новгорода никак не отреагировали на просьбы родных Мусаевой о помощи и заявления о похищении, пишет издание.

Ибрагим Янгулбаев, который известен своей критикой Кадырова, находясь в Вильнюсе, потребовал от России освободить его мать и обратился к мировой общественности с просьбой отреагировать на массовые похищения людей в Чечне.

В интервью телеканалу Дождь он рассказал, что в 2015 году его вместе с отцом и братом похитили и пытали в резиденции Кадырова, причем он лично участвовал в пытках. По словам пострадавших, глава Чечни требовал прекратить критику его политики.

Кавказ.Реалии пишет о других случаях похищений родственников оппонентов Кадырова. Обычно их увозят в неизвестном направлении вооруженные люди и проводят с ними "разъяснительные" беседы.

В сентябре 2021 года в Чечне были задержаны две сестры и два брата живущего в Великобритании чеченского политика ичкерийских времен Ахмеда Закаева. Позже силовики забрали его племянников и других близких родственников. Кроме того, за выступление в поддержку Закаева были задержаны родственники другого чеченского активиста – Алим-Паши Солтыханова, проживающего в Германии. Спустя некоторое время его родных отпустили, но перед этим их заставили записать видеообращение с требованием перестать критиковать руководство Чечни.

В декабре преследования родственников критиков главы Чечни возобновились. Живущий в Турции блогер Хасан Халитов заявил, что не может связаться со своими близкими, и обратил внимание на угрозы убийством его отцу и брату.

Вслед за этим живущий в Швеции блогер Тумсо Абдурахманов заявил о задержании неизвестными членов его семьи и родственников жены, всего были похищены 11 человек.

После этого оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение из Германии, в котором заявил, что его родственников в Чечне тоже похитили и подвергают пыткам и сексуальному насилию. По словам блогера, ему отправили фотографии его голых родственниц.

Мансур Садулаев, лидера чеченской правозащитной организации Вайфонд, заявил о похищении трех близких родственников.

О самом многочисленном задержании членов семьи заявил чуть позже Абубакар Янгулбаев. У него похитили около 40 родных.

Как сообщает издание, через неделю после массовых задержаний многих отпустили, но все еще есть те, кто до сих пор не вернулся в свою семью. От пострадавших требуют добиться извинений со стороны своего родственника, иначе их могут выгнать из Чечни. Как результат, многие из числа задержанных впоследствии записали видеообращения с просьбой прекратить критику политики Кадырова и членов его семьи.

Сам глава Чечни в ответ на обвинения о похищениях в республике заявил, что это слухи, распространяемые европейскими блогерами. Кадыров добавил, что в регионе "никто не отменял кровную месть". Хотя в России, согласно Уголовному кодексу страны, преступление, совершенное по мотивам кровной мести, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет.

Согласно официальной российской статистике, опубликованной пропагандистским агентством РИА Новости, Чечня "лидирует" среди регионов России, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1700 человек находят лишь 20–30. 

  • 26 декабря 2021 года Кадыров заявил, что "давно бы решил вопрос Украины", и если бы ему поручили в Кремле – "присоединил бы ее к Чечне" или "забрал бы в Россию". 
Вадим Ребрина
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Рамзан Кадыров чечня зарема мусаева Абубакар Янгулбаев
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