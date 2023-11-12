Ізраїль вперше продав систему ППО "Праща Давида" за кордон

Ізраїль уклав угоду з продажу Фінляндії системи протиповітряної оборони "Праща Давида". Про це повідомляє пресслужба Міноборони Ізраїлю.

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Її вартість становить 317 млн євро. Це перший продаж "Пращі Давида" за кордон.

Протиракетна система "Праща Давида" була розроблена компанією Rafael Advanced Defense Systems для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої-великої дальності, випущених у діапазоні від 40 до 300 км.

Система вважається однією з найдосконаліших у світі, вона стоїть на озброєнні Ізраїлю з 2016 року і становить середній рівень державної багаторівневої протиракетної оборони. До неї входить система "Залізний купол" малої дальності, а також "Стріла-2" та "Стріла-3" великої – вони здатні перехоплювати балістичні ракети на відстані від 400 до 2000 км.

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