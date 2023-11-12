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Ізраїль вперше продав систему ППО "Праща Давида" за кордон

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 13:11
Ізраїль вперше продав систему ППО
Фото: Міноборони Ізраїлю

Ізраїль уклав угоду з продажу Фінляндії системи протиповітряної оборони "Праща Давида". Про це повідомляє пресслужба Міноборони Ізраїлю.

Її вартість становить 317 млн євро. Це перший продаж "Пращі Давида" за кордон.

Протиракетна система "Праща Давида" була розроблена компанією Rafael Advanced Defense Systems для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої-великої дальності, випущених у діапазоні від 40 до 300 км.

Система вважається однією з найдосконаліших у світі, вона стоїть на озброєнні Ізраїлю з 2016 року і становить середній рівень державної багаторівневої протиракетної оборони. До неї входить система "Залізний купол" малої дальності, а також "Стріла-2" та "Стріла-3" великої – вони здатні перехоплювати балістичні ракети на відстані від 400 до 2000 км.

Детальніше читайте в матеріалі: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує відносини з Україною  

Андрій Водяний
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