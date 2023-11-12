Израиль впервые продал систему ПВО "Праща Давида" за границу

Израиль заключил соглашение о продаже Финляндии системы противовоздушной обороны "Праща Давида". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

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Ее стоимость составляет 317 млн евро. Это первая продажа "Прящи Давида" за границу.

Противоракетная система "Праща Давида" была разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems для перехвата ракет и крылатых ракет средней-большой дальности, выпущенных в диапазоне от 40 до 300 км.

Система считается одной из самых совершенных в мире, стоит на вооружении Израиля с 2016 года и составляет средний уровень государственной многоуровневой противоракетной обороны. В нее входит система "Железный купол" малой дальности, а также "Стрела-2" и "Стрела-3" большой – они способны перехватывать баллистические ракеты на расстоянии от 400 до 2000 км.

В августе 2023 года посол Украины объяснил, почему Израиль не передает Украине оружие.

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