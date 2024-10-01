Ізраїль завдав удару по Дамаску, серед загиблих відома сирійська телеведуча – CNN

Наслідки ударів по Сирії (Ілюстративне фото: Youssef Dafawwi/EPA)

У ніч проти 1 жовтня Ізраїль завдав ударів по Дамаску, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на Міністерство оборони Сирії та головне управління радіо і телебачення країни.

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За попередніми даними, унаслідок ударів загинули щонайменше троє людей. Серед жертв – відома сирійська телеведуча Сафаа Ахмед. Її загибель підтвердило головне управління радіо і телебачення Сирії.

Міністерство оборони Сирії повідомило, що ізраїльські військові завдали ударів по Дамаску за допомогою безпілотників і літаків близько 02:00 за місцевим часом з напрямку Голанських висот.

"Наші системи протиповітряної оборони протистояли ракетам і безпілотникам агресора і збили більшість з них", – зазначили у Міноборони Сирії та додали, що під час атаки поранення отримали дев'ятеро людей.

CNN пише, що згідно з відео, які потрапили до мережі, вибух стався поруч з будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеродрому. Втім, наразі невідомо, чи це те місце, де загинула Ахмед.

На запит CNN про коментарі ізраїльські військові відповіли: "Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".

1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.

У Білому Домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.

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