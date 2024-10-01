Израиль нанес удар по Дамаску, среди погибших известная сирийская телеведущая – CNN
В ночь на 1 октября Израиль нанес удары по Дамаску, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Министерство обороны Сирии и главное управление радио и телевидения страны.
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По предварительным данным, в результате ударов погибли по меньшей мере три человека. Среди жертв – известная сирийская телеведущая Сафаа Ахмед. Ее гибель подтвердило главное управление радио и телевидения Сирии.
Министерство обороны Сирии сообщило, что израильские военные нанесли удары по Дамаску с помощью беспилотников и самолетов около 02:00 по местному времени с направления Голанских высот.
"Наши системы противовоздушной обороны противостояли ракетам и беспилотникам агрессора и сбили большинство из них", — отметили в Минобороны Сирии и добавили, что во время атаки ранения получили девять человек.
CNN пишет, что согласно попавшим в сеть видео взрыв произошел рядом со зданием сирийского телекоммуникационного оператора, к западу от военного аэродрома. Впрочем, пока неизвестно, то ли это место, где погибла Ахмед.
По запросу CNN о комментариях израильские военные ответили: "Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ".
- 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом Доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.
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