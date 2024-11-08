Канада очікує на потік мігрантів на тлі перемоги Трампа на виборах у США

Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Канадська поліція та групи допомоги мігрантам готуються до напливу шукачів притулку, які тікають зі Сполучених Штатів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Про це повідомило агентство Reuters.

У матеріалі йдеться, що Канада має справу з рекордною кількістю заявників на отримання статусу біженця і намагається залучити менше іммігрантів. Трамп, як зазначили журналісти, здобув перемогу цього тижня частково завдяки обіцянкам здійснити найбільшу депортацію в американській історії.

Канадська поліція готувалася місяцями, заявив сержант Королівської канадської кінної поліції Чарльз Пуар’є.

"Ми знали кілька місяців тому, що нам потрібно почати готувати план дій на випадок надзвичайних ситуацій, тому що якщо він [Трамп] прийде до влади, а це станеться через кілька місяців, це може призвести до нелегальної та нерегулярної міграції в провінцію Квебек і в Канаду", – сказав Пуар’є в коментарі Reuters.

За словами Пуар'є, поліція перебуває у "стані підвищеної готовності" і готова залучити додаткові ресурси для патрулювання кордону. Залежно від того, що станеться, це може означати сотні додаткових офіцерів.

"Зараз усі погляди спрямовані на кордон. Я можу вам сказати, що ми були у стані підвищеної готовності за кілька днів до виборів, і, ймовірно, ми залишатимемось у стані готовності протягом наступних тижнів", – додав Пуар’є.

Reuters нагадало, що коли Трамп вперше прийшов до влади у 2017 році, тисячі шукачів притулку перетинали кордон Канади між офіційними пунктами перетину кордону, щоб подати заяви про надання статусу біженця – в переважній більшості на Роксхем Роуд, поблизу кордону між Квебеком і Нью-Йорком.