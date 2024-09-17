У США мігрантам із Гаїті почали погрожувати після слів Трампа, що вони "їдять котів та собак"

Більшість із 15 000 мігрантів із Гаїті, які проживають у Спрингфілді, перебувають у Сполучених Штатах на законних підставах

Фото: ЕРА/JUSTIN LANE

У США мігранти з Гаїті почали зіштовхуватися з погрозами на свою адресу після того, як кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп на дебатах із демократкою Камалою Гарріс заявив, що гаїтяни нібито їдять котів та собак американців. Про це пише Голос Америки.

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Через погрози стріляти по мігрантах у місті Спрингфілд, штат Огайо, місцева школа змушена була призупинити навчання та закрити кампус на день.

До розслідування приєдналося ФБР після того, як подібні погрози щодо мігрантів почали лунати в університетах та інших місцях міста. Це сталося після дебатів, під час яких Трамп і його напарник, сенатор від Огайо Джей Ді Венс, зробили заяви про те, що гаїтяни, які живуть у місті, нібито їдять котів і собак місцевих жителів.

14 вересня Віттенберзький університет повідомив, що всі заплановані на неділю заходи будуть скасовані через електронне повідомлення з погрозами. Студентів, викладачів і персонал закликали бути максимально обережними на території кампусу.

15 вересня Трамп пообіцяв депортувати з Огайо всіх мігрантів, які "їдять котів та собак американців".

Більшість із 15 000 мігрантів із Гаїті, які проживають у Спрингфілді, перебувають у Сполучених Штатах на законних підставах.

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