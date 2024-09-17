В США мигрантам из Гаити начали угрожать после слов Трампа, что они "едят кошек и собак"

Большинство из 15 000 мигрантов из Гаити, проживающих в Спрингфилде, находятся в Соединенных Штатах на законных основаниях

Фото: ЕРА/JUSTIN LANE

В США мигранты из Гаити начали сталкиваться с угрозами в свой адрес после того, как кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп на дебатах с демократом Камалой Харрис заявил, что гаитяне якобы едят кошек и собак американцев. Об этом пишет Голос Америки.

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Из-за угроз стрелять по мигрантам в городе Спрингфилд, штат Огайо, местная школа вынуждена была приостановить обучение и закрыть кампус на день.

К расследованию присоединилось ФБР после того, как подобные угрозы мигрантам начали раздаваться в университетах и других местах города. Это произошло после дебатов, во время которых Трамп и его напарник, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, сделали заявления о том, что живущие в городе гаитяне якобы едят кошек и собак местных жителей.

14 сентября Виттенбергский университет сообщил, что все запланированные на воскресенье мероприятия будут отменены из-за электронного сообщения с угрозами. Студентов, преподавателей и персонал призывали быть максимально аккуратными на территории кампуса.

15 сентября Трамп пообещал депортировать из Огайо всех мигрантов, которые "едят кошек и собак американцев".

Большинство из 15 000 мигрантов из Гаити, проживающих в Спрингфилде, находятся в Соединенных Штатах на законных основаниях.

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