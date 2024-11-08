Канада ожидает поток мигрантов на фоне победы Трампа на выборах в США

Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Канадская полиция и группы помощи мигрантам готовятся к наплыву искателей убежища, бегущих из Соединенных Штатов после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале говорится, что Канада имеет дело с рекордным количеством заявителей на получение статуса беженца и пытается привлечь меньше иммигрантов. Трамп, как отметили журналисты, одержал победу на этой неделе частично благодаря обещаниям осуществить самую большую депортацию в американской истории.

Канадская полиция готовилась месяцами, заявил сержант Королевской канадской конной полиции Чарльз Пуарье.

"Мы знали несколько месяцев назад, что нам нужно начать готовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций, потому что если он [Трамп] придет к власти, а это произойдет через несколько месяцев, это может привести к нелегальной и нерегулярной миграции в провинцию Квебек и в Канаду", – сказал Пуарье в комментарии Reuters.

По словам Пуарье, полиция находится в "состоянии повышенной готовности" и готова привлечь дополнительные ресурсы для патрулирования границы. В зависимости от того, что произойдет, это может означать сотни дополнительных офицеров.

"В настоящее время все взгляды направлены на границу. Я могу вам сказать, что мы были в состоянии повышенной готовности за несколько дней до выборов, и, вероятно, мы будем оставаться в состоянии готовности в течение следующих недель", – добавил Пуарье.

Reuters напомнило, что когда Трамп впервые пришел к власти в 2017 году, тысячи искателей убежища пересекали границу Канады между официальными пунктами пересечения границы, чтобы подать заявления о предоставлении статуса беженца – в подавляющем большинстве на Роксхем Роуд, вблизи границы между Квебеком и Нью-Йорком.