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Казахстан націоналізує ArcelorMittal Теміртау. Напередодні там загинули 36 шахтарів

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 10:13
Казахстан націоналізує ArcelorMittal Теміртау. Напередодні там загинули 36 шахтарів - Фото
Фото: EPA / пресслужба президента Казахстана

Уряд Казахстану домовився про націоналізацію компанії "ArcelorMittal Теміртау". Про це повідомив прем'єр-міністр країни Аліхан Смаїлов після того, як на одній із шахт підприємства внаслідок вибуху метану загинули 36 шахтарів, а ще десять зникли безвісти.

Аварія на вугільній шахті імені Костенка в Караганді сталася 28 жовтня, сьогодні у країні національний день жалоби.

ArcelorMittal володіє шахтами в Казахстані 1995 року. Компанія вказала, що їхня експлуатація пов'язана з високим безпековим ризиком через складну геологію, що призвело до кількох нещасних випадків зі смертельними наслідками за останні два роки.

Компанія повідомила, що переговори про націоналізацію почалися ще до трагедії.

"Минулого тижня перед цією трагічною аварією ми підписали принципову угоду", – повідомили у компанії.

У заяві уточнюється, що уряд Казахстану підтвердив це раніше, коли президент і прем'єр-міністр відвідали завод і заявили, що прагнутимуть завершити угоду якнайшвидше.

  • ArcelorMittal Теміртау володіє Карагандинським металургійним комбінатом, найбільшим підприємством чорної металургії в Україні.
Андрій Водяний
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