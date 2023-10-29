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Казахстан национализирует ArcelorMittal Темиртау. Накануне там погибли 36 шахтеров

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 10:13
Казахстан национализирует ArcelorMittal Темиртау. Накануне там погибли 36 шахтеров - Фото
Фото: EPA / пресс-служба президента Казахстана

Правительство Казахстана договорилось о национализации компании "ArcelorMittal Темиртау". Об этом сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов после того, как на одной из шахт предприятия в результате взрыва метана погибли 36 шахтеров, а еще десять пропали без вести.

Авария на угольной шахте имени Костенко в Караганде произошла 28 октября сегодня в стране национальный день траура.

ArcelorMittal владеет шахтами в Казахстане в 1995 году. Компания указала, что их эксплуатация связана с высоким риском безопасности из-за сложной геологии, что привело к нескольким несчастным случаям со смертельным исходом за последние два года.

Компания сообщила, что переговоры о национализации начались еще до трагедии.

"На прошлой неделе перед этой трагической аварией мы подписали принципиальное соглашение", – сообщили в компании.

В заявлении уточняется, что правительство Казахстана подтвердило это раньше, когда президент и премьер-министр посетили завод и заявили, что будут стремиться к завершению соглашения как можно быстрее.

  • ArcelorMittal Темиртау владеет Карагандинским металлургическим комбинатом, крупнейшим предприятием черной металлургии в Украине.
Андрей Водяный
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