Казахстан национализирует ArcelorMittal Темиртау. Накануне там погибли 36 шахтеров

Правительство Казахстана договорилось о национализации компании "ArcelorMittal Темиртау". Об этом сообщил премьер-министр страны Алихан Смаилов после того, как на одной из шахт предприятия в результате взрыва метана погибли 36 шахтеров, а еще десять пропали без вести.

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Авария на угольной шахте имени Костенко в Караганде произошла 28 октября сегодня в стране национальный день траура.



ArcelorMittal владеет шахтами в Казахстане в 1995 году. Компания указала, что их эксплуатация связана с высоким риском безопасности из-за сложной геологии, что привело к нескольким несчастным случаям со смертельным исходом за последние два года.

Компания сообщила, что переговоры о национализации начались еще до трагедии.

"На прошлой неделе перед этой трагической аварией мы подписали принципиальное соглашение", – сообщили в компании.

В заявлении уточняется, что правительство Казахстана подтвердило это раньше, когда президент и премьер-министр посетили завод и заявили, что будут стремиться к завершению соглашения как можно быстрее.

ArcelorMittal Темиртау владеет Карагандинским металлургическим комбинатом, крупнейшим предприятием черной металлургии в Украине.

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