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Китай оголосив Сирію "стратегічним партнером" і пропонує допомогу диктатору Асаду

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 17:26
Китай оголосив Сирію
Башар Асад (Фото - EPA)

Китай готовий підвищити рівень відносин із Сирією до "стратегічного партнерства" та допомогти режиму Башара Асада " протистояти внутрішнім заворушенням" та " іноземному втручанню". Про це повідомляє Reuters.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з диктатором Сирії Асадом і запропонував йому допомогу у відновленні зруйнованої економіки та протистоянні внутрішнім заворушенням. Заявлено також про намір підвищити рівень зв'язків між країнами до "стратегічного партнерства".

"Китай підтримує протидію Сирії іноземному втручанню, односторонньому залякуванню і готовий продовжувати працювати з Сирією на користь дружньої співпраці та захисту міжнародної справедливості", – сказав лідер Китаю.

Рівень "стратегічного партнерства" у дипломатії Китаю передбачає тісну координацію з регіональних та міжнародних справ, зокрема у військовій сфері. З режимом російського диктатора Володимира Путіна (який також підтримує режим Асада) у Китаю зафіксовано рівень відносин на рівень вище – "всеосяжне стратегічне партнерство".

Сирія з 2011 року залишається під жорсткими санкціями Заходу за численні порушення прав людини та застосування урядовими силами хімічної зброї під час громадянської війни. Значна частина Сирії фактично контролюється Іраном, який є одним із важливих партнерів Китаю й також перебуває під західними санкціями.

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Сергій Бережний
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китайСиріяСі ЦзіньпінБашар Асадпартнерство
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