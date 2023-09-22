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Китай объявил Сирию "стратегическим партнером" и предлагает помощь диктатору Асаду

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 17:26
Китай объявил Сирию
Башар Асад (Фото - EPA)

Китай готов повысить уровень отношений с Сирией до "стратегического партнерства" и помочь режиму Башара Асада "противостоять внутренним беспорядкам" и "иностранному вмешательству". Об этом сообщает Reuters.

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Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с диктатором Сирии Асадом и предложил ему помощь в восстановлении разрушенной экономики и противостоянии внутренним беспорядкам. Заявлено также о намерении повысить уровень связей между странами до "стратегического партнерства".

"Китай поддерживает противодействие Сирии иностранному вмешательству, одностороннему запугиванию и готов продолжать работать с Сирией в интересах дружественного сотрудничества и защиты международной справедливости", – сказал лидер Китая.

Уровень "стратегического партнерства" в дипломатии Китая предполагает тесную координацию по региональным и международным делам, в том числе в военной сфере. С режимом российского диктатора Владимира Путина (который также поддерживает режим Асада) у Китая зафиксирован уровень отношений на уровень выше -  "всеобъемлющее стратегическое партнерство".

Сирия с 2011 года остается под жесткими санкциями Запада за многочисленные нарушения прав человека и применение правительственными силами химического оружия в ходе гражданской войны. Значительная часть Сирии фактически контролируется Ираном, который является одним из важных партнеров Китая и также находится под западными санкциями. 

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Сергей Бережной
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КитайСириябашар асадси цзиньпинпартнерство
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