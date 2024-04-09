Королю Британії Чарльзу III вручили перші банкноти з його зображенням

Фото: Букінгемський палац

Банк Англії презентував дизайн банкнот із зображенням короля Великої Британії Чарльза III. Про це повідомив Букінгемський палац.

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Банкноти Чарльзу III вручили очільник Банку Англії Ендрю Бейлі та головна касирка і виконавча директорка банківського відділу Сара Джон.

За інформацією Букінгемського палацу, банкноти номіналом 10 фунтів стерлінгів увійдуть в обіг 5 червня. Також у пресслужбі королівської сім'ї зазначили, що це перший випадок, коли Банк Англії змінив зображення монарха на банкноті. До цього королева Єлизавета II була єдиним британським монархом, чиє зображення зʼявилося на банкнотах Англії 1960 року.

Букінгемський палац

Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії.

Новим королем став спадкоємець престолу Чарльз, який раніше носив титул принца Вельського. Він склав присягу монарха 10 вересня.

6 травня 2023 року відбулася церемонія коронації Чарльза III.

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