У мережі написали про "смерть" короля Британії Чарльза III. Але це виявилося фейком

Низка ЗМІ та пабліків у соціальних мережах опублікували новину про "кончину" монарха

Король Чарльз III (Фото: EPA/NEIL HALL)

У мережі опублікували новину про нібито смерть короля Великої Британії Чарльза III, проте офіційно такої інформації не було.

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UPD. LIGA.net також спочатку опублікувала дезінформацію про "смерть короля". Просимо вибачення у читачів за поширення неправдивого повідомлення.

Низка медіа та пабліків написали про "кончину" монарха з посиланням на "повідомлення Букінгемського палацу".

Проте у пресслужбі королівської родини на всіх її ресурсах подібних публікацій не було.

Передові сторінки британських медіа також ні про що подібне не писали.

Першими цю "новину" опублікували російські ресурси, які контролює Кремль. Ймовірно, це була ще одна спроба дезінформації від Москви.

Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії.

Новим королем став спадкоємець престолу Чарльз, який раніше носив титул принца Уельського. Він склав присягу монарха 10 вересня.

Коронація відбулася в травні 2023 року.

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