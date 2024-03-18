В сети написали о "смерти" короля Британии Чарльза III. Но это оказалось фейком

В сети написали о "смерти" короля Британии Чарльза III. Но это оказалось фейкомисправлено
В сети опубликовали новость о якобы смерти короля Великобритании Чарльза III, однако такой информации не было официально.
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UPD. LIGA.net также изначально опубликовала дезинформацию о "смерти короля". Приносим извинения читателям за распространение ложного сообщения.
Ряд медиа и пабликов написали о "кончине" монарха со ссылкой на "сообщение Букингемского дворца".
Однако в пресс-службе королевской семьи на всех ее ресурсах подобных публикаций не было.
Передовые страницы британских медиа также ни о чем подобном не писали.
Первыми эту "новость" опубликовали российские ресурсы, которые контролирует Кремль. Вероятно, это была очередная попытка дезинформации от Москвы.
- Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
- Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского. Он принял присягу монарха 10 сентября.
- Коронация состоялась в мае 2023 года.
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