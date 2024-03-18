В сети написали о "смерти" короля Британии Чарльза III. Но это оказалось фейком
Король Чарльз III (Фото: EPA/NEIL HALL)

В сети опубликовали новость о якобы смерти короля Великобритании Чарльза III, однако такой информации не было официально.

UPD. LIGA.net также изначально опубликовала дезинформацию о "смерти короля". Приносим извинения читателям за распространение ложного сообщения. 

Ряд медиа и пабликов написали о "кончине" монарха со ссылкой на "сообщение Букингемского дворца".

Однако в пресс-службе королевской семьи на всех ее ресурсах подобных публикаций не было.

Передовые страницы британских медиа также ни о чем подобном не писали.

Первыми эту "новость" опубликовали российские ресурсы, которые контролирует Кремль. Вероятно, это была очередная попытка дезинформации от Москвы.

  • Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
  • Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского. Он принял присягу монарха 10 сентября.
  • Коронация состоялась в мае 2023 года.

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