Чарльз III официально стал королем Великобритании. Как прошла присяга монарха — фото

Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании в Сент-Джеймсском дворце Лондона. Трансляцию церемонии вел канал Sky News.

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Во время выступления Чарльз отдал дань памяти королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября.

"Я знаю, как глубоко вы, весь народ и, я думаю, можно сказать, весь мир, сочувствуете мне в той невосполнимой утрате, которую мы все понесли. Для меня величайшее утешение узнать о сочувствии, выраженном столь многими к моей сестре и братьям, и о том, что такая безграничная любовь и поддержка должны быть распространены на всю нашу семью", — сказал король.

Он отметил, что посвятит "все, что осталось от его жизни", работе королем. Чарльз подписал соответствующие документы, подтвердив присягу монарха.

Принц Уильям и жена Чарльза Камилла также подтвердили присягу короля как свидетели.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.

Сегодня он впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Его сопровождала королева-консорт Камилла.

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Дмитро Гриниченко

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