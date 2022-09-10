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Чарльз III официально стал королем Великобритании. Как прошла присяга монарха — фото

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 12:42
Чарльз III официально стал королем Великобритании. Как прошла присяга монарха — фото - Фото
Чарльз III на церемонии (Фото: скриншот с видео Sky News)

Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании в Сент-Джеймсском дворце Лондона. Трансляцию церемонии вел канал Sky News.

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Во время выступления Чарльз отдал дань памяти королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября. 

"Я знаю, как глубоко вы, весь народ и, я думаю, можно сказать, весь мир, сочувствуете мне в той невосполнимой утрате, которую мы все понесли. Для меня величайшее утешение узнать о сочувствии, выраженном столь многими к моей сестре и братьям, и о том, что такая безграничная любовь и поддержка должны быть распространены на всю нашу семью", — сказал король. 

Он отметил, что посвятит "все, что осталось от его жизни", работе королем. Чарльз подписал соответствующие документы, подтвердив присягу монарха. 

Принц Уильям и жена Чарльза Камилла также подтвердили присягу короля как свидетели. 

  • Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
  • Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.
  • Сегодня он впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Его сопровождала королева-консорт Камилла. 

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания Чарльз III король британии
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