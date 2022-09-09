Чарльз III впервые прибыл в Букингемский дворец как король Британии – видео

Король Великобритании Чарльз III впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Видео этого события опубликовало BBC.

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Чарльз III впервые после смерти его матери королевы Елизаветы II приехал в главную лондонскую резиденцию британских монархов – Букингемский дворец. Его сопровождала королева-консорт Камилла.

King Charles III greets crowds outside Buckingham Palace



Latest https://t.co/AKjEtPjX08 pic.twitter.com/pdsJkEMrTW — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 9, 2022

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.

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Сергій Бережний

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