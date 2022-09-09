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Чарльз III впервые прибыл в Букингемский дворец как король Британии – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 17:15
Чарльз III впервые прибыл в Букингемский дворец как король Британии – видео - Фото
Чарлз III впервые прибыл в Букингемкий дворец как монарх (Фото - скриншот из видео)

Король Великобритании Чарльз III впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Видео этого события опубликовало BBC.

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Чарльз III впервые после смерти его матери королевы Елизаветы II приехал в главную лондонскую резиденцию британских монархов – Букингемский дворец. Его сопровождала королева-консорт Камилла. 

  • Ее Величество королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
  • Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.

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Сергій Бережний
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Великобритания елизавета II король Чарльз III
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