Чарльз III впервые прибыл в Букингемский дворец как король Британии – видео
09.09.2022, 17:15
Чарлз III впервые прибыл в Букингемкий дворец как монарх (Фото - скриншот из видео)
Король Великобритании Чарльз III впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Видео этого события опубликовало BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Чарльз III впервые после смерти его матери королевы Елизаветы II приехал в главную лондонскую резиденцию британских монархов – Букингемский дворец. Его сопровождала королева-консорт Камилла.
King Charles III greets crowds outside Buckingham Palace— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 9, 2022
Latest https://t.co/AKjEtPjX08 pic.twitter.com/pdsJkEMrTW
- Ее Величество королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
- Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.
Читайте также: Умерла Елизавета II. Реакции Байдена, Шольца, Макрона, Трасс, Дуды и папы Франциска
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии