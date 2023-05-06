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Коронация Чарльза III. Смотрите трансляцию церемонии из Лондона – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 12:28
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Сегодня, 6 мая, в Великобритании проходит церемония коронации следующего монарха Чарльза III. Трансляцию ведет The Royal Family Channel.

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Официально новым королем Чарльз станет, когда возьмет в руки скипетр и герб, его жена Камилла получит титул королевы-консорта.

  • Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
  • Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского. Он принял присягу монарха 10 сентября.

Читайте также: Коронация Чарльза III – интересные факты о монархе

Наталія Медведєва
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Чарльз IIIВеликобритания
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