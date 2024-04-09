Королю Британии Чарльзу III вручили первые банкноты с его изображением

Фото: Букингемский дворец

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Великобритании Чарльза III. Об этом сообщил Букингемский дворец.

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Банкноты Чарльзу III вручили глава Банка Англии Эндрю Бейли и главный кассир и исполнительный директор банковского отдела Сара Джон.

По информации Букингемского дворца, банкноты номиналом в 10 фунтов стерлингов войдут в оборот 5 июня. Также в пресс-службе королевской семьи отметили, что это первый случай, когда Банк Англии изменил изображение монарха на банкноте. До этого королева Елизавета II была единственным британским монархом, чье изображение появилось на банкнотах Англии в 1960 году.

Букингемский дворец

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского. Он принял присягу монарха 10 сентября.

6 мая 2023 года состоялась церемония коронации Чарльза III.

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